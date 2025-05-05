Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold Ayrıldı

Liverpool, Alexander-Arnold’ın Takımdan Ayrılacağını Duyurdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, İngiliz milli futbolcu Trent Alexander-Arnold’ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran’da sona erecek sözleşmesi ile ilgili olarak Alexander-Arnold’ın takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Açıklama ve Teşekkür Mesajı

Kulüp açıklamasında, Alexander-Arnold’ın düşüncelerine yer verildi. “20 yıldır her gün, her şeyimi verdikten sonra artık bir futbolcu ve insan olarak değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Bence bunu yapmak için doğru zaman.” diyen futbolcu, taraftarlara yönelik duygularını şu şekilde ifade etti: “Sizler en başından beri benimleydiniz, beni desteklediniz, yanımdaydınız. Desteğinizi, sevginizi, yaptığınız her şeyi her zaman hissettim. Her dakikası güzeldi.”

Başarılı Kariyeri ve Transfer İddiaları

Liverpool altyapısına 6 yaşında girerek profesyonel kariyerine 2016 yılında başlayan Alexander-Arnold, bu süreçte 352 maça çıkarak 23 gol kaydetti. 26 yaşındaki sağ bek, transfer iddiaları çerçevesinde Real Madrid ile anılmakta. Liverpool forması altında, ikişer kez İngiltere Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası, ayrıca birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield gibi önemli zaferler elde etti.