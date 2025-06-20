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Liverpool, Florian Wirtz İle Anlaştı

LIVERPOOL, FLORIAN WIRTZ İLE SÖZLEŞME İMZALADI

İngiltere Premier Lig’i şampiyon unvanıyla bitiren Liverpool, Bayer Leverkusen’in 22 yaşındaki Alman futbolcusu Florian Wirtz ile anlaşma sağladı. Liverpool, Bayer Leverkusen’den Wirtz’i kadrosuna dahil etti.

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İngiliz takımının resmi web sitesinde yapılan açıklamada, Florian Wirtz ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı bilgisi verildi. Ancak transferin bonservis bedeli hakkında herhangi bir bilgi sunulmadı.

Florian Wirtz, Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 45 maçta 16 gol atıp 14 asist gerçekleştirdi.

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