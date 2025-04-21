Liverpool Galip Geldi, Leicester Düştü

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE LIVERPOOL ZAFERİ

İngiltere Premier Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Leicester City, lider Liverpool ile mücadele etti. King Power Stadyumu’ndaki bu çekişmeli maçı konuk ekip Liverpool 1-0’lık skorla kazandı. Liverpool’a galibiyeti getiren tek golü 76. dakikada Trent Alexander-Arnold attı.

LIVERPOOL’UN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Bu zaferle birlikte puanını 79’a çıkaran Liverpool, en yakın rakibi Arsenal ile arasındaki puan farkını 13’e yükseltti. Eğer Liverpool, gelecek hafta Tottenham’ı evinde yenerse şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

LEICESTER CITY’NİN KÜME DÜŞÜŞÜ

Leicester City ise 18 puanda kalarak Premier Lig’den düşme tehlikesi yaşadı ve küme düştü. Leicester, gelecek hafta Wolves’a konuk olacak.