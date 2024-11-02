Liverpool Geri Dönüşle Galip Geldi

LIVERPOOL’UN GERİ DÖNÜŞÜ

Liverpool, İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya geldi. Anfield’daki bu zorlu mücadelede, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun 14. dakikada kaydettiği golle Liverpool, 0-1 geriye düştü. Ancak maça devam eden Liverpool, gösterdiği üstün performansla geri dönüş yapmayı başardı.

BRIGHTON’IN ÖNE GEÇİŞİ

Ferdi Kadıoğlu, bu önemli maçta attığı harika golle Brighton & Hove Albion’un 1-0 öne geçmesini sağladı. Bu gol, Liverpool için sürpriz bir başlangıç oldu. Ancak, Liverpool’un maçı çevirebilmek için göstereceği çaba, maçın ikinci yarısında kendini göstermeye başladı.

SONUÇ

Liverpool, daha sonra rakip kaleye etkili ataklar geliştirdi ve maçı 2-1 galip tamamladı. Bu sonuç, Liverpool’un ligdeki iddiasını sürdürmesi açısından önemli bir avantaj sağladı. Brighton, elde ettiği erken golün avantajını uzun süre koruyamadı ve rakibine teslim oldu.