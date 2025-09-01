Haberler

Liverpool, İsak’ı Kadrosuna Kattı

TRANSFER DUYURUSU

Liverpool, İsveçli forvet oyuncusu Alexander Isak’ın transferini duyurdu. İngiliz futbol kulübü Liverpool, uzun bir süredir yürüttüğü transfer müzakerelerinin ardından Alexander Isak’ı kadrosuna dahil etti. Isak, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Liverpool’a bağlayan sözleşmeye imza attı. İsveçli golcü, yeni ekibinde 9 numaralı formayı giyecek.

İMZA TÖRENİ ve DUYGULARI

AXA Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Isak, “Kendimi harika hissediyorum. Buraya gelmek uzun bir yolculuktu. Ama bu takımın, bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Gurur duyduğum bir şey ve bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, taraftarları görmeyi ve sahaya geri dönmeyi dört gözle bekliyorum” şeklinde duygularını ifade etti.

PERFORMANSI VE GOL İSTATİSTİKLERİ

Alexander Isak, 2024-2025 sezonunda Newcastle United formasıyla Premier Lig’de 23 gol atarak, 29 golle ‘gol kralı’ olan Mohamed Salah’ın ardından en çok gol atan ikinci oyuncu olmayı başardı. Isak, toplamda Premier Lig’de 86 karşılaşmaya çıkmışken, 54 gol atma başarısını gösterdi. Ayrıca, İsveç Milli Takımı’nda şimdiye kadar 52 maça çıkan Isak, 16 gol kaydetti. – İSTANBUL

ÖNEMLİ

Haberler

Beylikdüzü’nde Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 Eylül'de gün boyunca sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin bitiş zamanı ve nedenleri ise halk tarafından merak ediliyor.
Haberler

İnegöl’de Polis Ekiplerine Saldırı Oldu

İnegöl'de, düğün esnasında uyuşturucu suçları nedeniyle aranan Olcay B. yakalanırken, aile üyeleri polise saldırdı. Ekipler, kalabalığı kontrol altına almak için biber gazı kullandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.