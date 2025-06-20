LİVERPOOL, Milos Kerkez’i Transfer Etti

TRANSFER HAMLESİ

İngiliz futbol devi Liverpool, yaz transfer döneminde dikkat çekici bir adım atıyor. Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Macar sol bek Milos Kerkez’in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmeler sonucunda 47 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldığı bildiriliyor.

GÖRÜŞMELER YILDIR DEVAM EDİYOR

Liverpool’un bu transferi, mayıs ayından bu yana planladığı ve gerekli ön hazırlıkları yaptığı biliniyor. Genç oyuncu Kerkez, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacak.

PEREFORMANS İLE DİKKAT ÇEKTİ

20 yaşındaki Kerkez, geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti. Bu performansı sayesinde birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmeyi başardı.