Liverpool, Newcastle United’ı 3-2 Yendi

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE ÖNEMLİ GALİBİYET

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, Newcastle United deplasmanında 16 yaşındaki oyuncusu Ngumoha’nın 90+10. dakikada attığı golle 3-2 galip geldi. Liverpool, ligin 2. haftasında Newcastle United ile karşılaştı. Geçtiğimiz sezon St. James’ Park’ta 90. dakikada yediği golle puan kaybı yaşayan Liverpool, bu defa uzatmalarda galibiyetin sevincini yaşamış oldu. Kırmızılar, 35. dakikada Gravenberch’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İKİNCİ YARIDAN HIZLI GELİŞMELER

Liverpool, ikinci yarıya yeni golcüsü Ekitike’nin 47. dakikada attığı golle başladı. Ekitike, yeni takımında çıktığı 3 resmi maçta da gol atmayı başardı. Ev sahibi takım, 57. dakikada Bruno Guimaraes’in attığı golle farkı 1’e indirdi. Daha sonra Newcastle, üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Sonrasında, 88. dakikada Will Osula oyuna girdikten yalnızca 12 dakika sonra gol atarak durumu eşitledi.

UZATMALARDA GENÇ YETENEK: NGUMOHA

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, uzatma dakikalarında 16 yaşındaki Rio Ngumoha’yı oyuna dahil etti. 90+10. dakikada gelişen organize atakta Ngumoha, ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla topu filelere yolladı. Bu sonuçla Liverpool, Newcastle United deplasmanında 3-2 galip gelerek yeni sezondaki 2. maçında 6 puana ulaşmış oldu. Siyah-beyazlılar ise 1 puanda kaldı. Liverpool, ligin 3. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Anfield’da Arsenal ile karşılaşacak.