Liverpool, Osimhen’le Temas Kurdu

GALATASARAY VE VICTOR OSIMHEN’İN GELECEĞİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’da, kalıp kalmayacağı belirsiz olan Victor Osimhen hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Yapılan habere göre, Nijeryalı futbolcu için son zamanlarda devreye giren ekip, Liverpool olmuş durumda.

LIVERPOOL’UN TRANSFER STRATEJİSİ

Liverpool’un, Osimhen için Darwin Nunez ve Federico Chiesa’yı transfer anlaşmasına dahil etmeye istekli olduğu ifade edildi. Ancak durum böyle olmasına rağmen, Osimhen’in şu an Liverpool’un ana hedefi olmadığı, yalnızca İngiliz takımının oyuncunun durumunu gözlemlediği belirtiliyor. Napoli’nin teknik direktörü Antonio Conte’nin hedefleri arasında yer alan Darwin Nunez ve Federico Chiesa için Liverpool ile kurulan temasta, Osimhen’in isminin de geçtiği kaydediliyor.

OSIMHEN İLE TEMASLAR BAŞLADI

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Liverpool’un, Osimhen tarafıyla da bağlantıya geçtiği öne sürüldü. Bu durum, futbolseverlerin transfer sürecine olan ilgisini artırırken, Osimhen’in geleceği hakkında da spekülasyonları beraberinde getiriyor.