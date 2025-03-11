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Liverpool PSG Maçı Canlı Skor Takibi

LİVERPOOL PSG MAÇ SKORU VE DURUMU

Liverpool ve PSG arasındaki mücadele 1-0’lık PSG üstünlüğüyle devam ediyor. Heyecanla takip edilen bu maçta, canlı skoru öğrenmek isteyenler için güncel bilgiler aktarılıyor.

Liverpool ve PSG karşılaşmasını Tabii Spor üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Ancak maçı izlemek isteyenlerin öncelikle platformun üyesi olması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Bu önemli karşılaşma, bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Liverpool’daki Anfield Stadyumu’nda oynanacak olan bu maç, futbol severler için büyük bir heyecan kaynağı oluyor.

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