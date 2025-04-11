LİVERPOOL, Salah İle Sözleşme Uzattı

MISIRLI YILDIZIN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Premier Lig ekibi Liverpool, 2017 yılından beri takımda yer alan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Salah’ın geleceği, Liverpool taraftarları arasında merakla bekleniyordu ve oyuncu, İngiliz ekibinde kalmaya karar verdi. Liverpool’un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile yeni bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

SALAH’IN HEYECANI BÜYÜK

İmzaların atılmasının ardından Liverpool’un resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Muhammed Salah, “İmzayı attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum. Burada kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim” diyerek heyecanını dile getirdi. Ayrıca, taraftarlara yönelik olarak, “Başka kupalar kazanmak için çok çalışacağız” ifadesini kullandı.

2017 yılında Roma’dan Liverpool’a transfer olan Muhammed Salah, takımda geçirdiği 8 sezon boyunca 394 maçta 243 gol atarak kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu. Salah, Liverpool kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig ve İngiltere Kupası’nı birer defa, İngiltere Lig Kupası’nı ise 2 kez kazanma başarısı gösterdi.