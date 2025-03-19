Liverpool, Salah’ın Yerine Kenan’ı Düşünüyor

LİVERPOOL TRANSFER GİRİŞİMLERİNE BAŞLADI

Liverpool, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın yerini doldurmak için harekete geçti. İngiliz kulübünün milli yıldız Kenan Yıldız’ı kadrosuna katmak adına rekor bir bonservis bedeli ödeyeceği iddiaları ortaya atıldı. Bu bilgi, İtalyan basınında yer aldı. Liverpool’un, Juventus forması giyen Kenan Yıldız için 80 milyon euro gibi bir teklifte bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

Kenan Yıldız’ın 80 milyon euro karşılığında transfer olması durumunda, bu durum hem Türk futbolu hem de Liverpool için tarihsel bir anlam taşıyacak. 19 yaşındaki futbolcu, bu miktarla en yüksek bonservis bedeli ödenecek Türk futbolcusu unvanına sahip olabilecek. Ayrıca, Kenan, Darwin Nunez ve Virgil van Dijk’tan sonra Liverpool’un tarihindeki en pahalı üçüncü transfer olacak.

Bu sezon Juventus formasıyla toplamda 41 maçta görev alan Kenan, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirlenen 19 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşmesi bulunuyor.