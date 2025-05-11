Liverpool Ve Arsenal Berabere Kaldı

LIVERPOOL VE ARSENAL MAÇTA EŞİT KALDI

Liverpool, İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında Anfield Road’da Arsenal ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda 2-2 berabere kaldı. Liverpool, 20. dakikada Cody Gakpo’nun ve 21. dakikada Luis Diaz’ın golleriyle mücadelenin başından itibaren 2-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında, Arsenal’ın Gabriel Martinelli, 47. dakikada attığı golle farkı 1’e indirdi. Ardından, Mikel Merino, 70. dakikada takımına ikinci golü kazandırarak karşılaşmayı 2-2’ye getirdi. Ancak, Mikel Merino, 79. dakikada Liverpool’un Darwin Nunez’ine yaptığı sert müdahaleden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

LIVERPOOL ŞAMPİYONA ULAŞTI

Liverpool, böylece Premier Lig’de şampiyonluğunu haftalar öncesinde ilan eden bir performans sergileyerek 83 puana ulaştı. Arsenal ise 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.