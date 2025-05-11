Spor

Liverpool Ve Arsenal Berabere Kaldı

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İNGİLTERE PREMİER LİG’DE İKİ EŞİT GOL

Liverpool, İngiltere Premier Lig’in 36. hafta karşılaşmasında Arsenal’ı Anfield’da misafir etti. Maç, 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

İLK YARIDA LİVERPOOL ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmanın 20. dakikasında Cody Gakpo ve 21. dakikasında Luis Diaz’ın attığı gollerle Liverpool, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ancak Arsenal, ikinci yarının başında 47. dakikada Gabriel Martinelli’nin ve 70. dakikada Mikel Merino’nun golleriyle durumu eşitledi.

Arsenal, 79. dakikada ikinci golü atan Mikel Merino’nun aldığı kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Liverpool, daha önce ligi kazanmıştı ve bu sonuçla puanını 83’e yükseltti. Arsenal ise 68 puana ulaşarak mücadeleye devam etti.

SIRADAKİ MAÇLAR HAZIRLIĞI

Önümüzdeki hafta Liverpool, Brighton deplasmanına gidecekken, Arsenal ise kendi sahasında Newcastle United’ı karşılayacak.

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