Liverpool Ve Arsenal Berabere Kaldı

İNGİLTERE PREMIER LİG MÜCADELESİ SONUCU

Liverpool, İngiltere Premier Lig’in 36. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Anfield’da karşı karşıya geldi. Maç, 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

İLK YARIDA GOLLER GELDİ

Karşılaşma, Liverpool’un 20. dakikada Cody Gakpo ve 21. dakikada Luis Diaz ile elde ettiği gollerle 2-0’lık bir üstünlük ile başladı ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Ancak Arsenal, 47. dakikada Gabriel Martinelli’nin ve 70. dakikada Mikel Merino’nun golleri ile durumu eşitledi.

Arsenal’de ikinci golü atan Mikel Merino, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maç, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da 1 puanı hanesine yazdı.

LIVERPOOL PUANINI ARTIRDI

Liverpool, İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğunu daha önce ilan etmişti. Bu sonuçla Liverpool’un puanı 83’e yükselirken, Arsenal 68 puana ulaştı.

GELENEK GÜNEXTİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına çıkacak. Arsenal ise sahasında Newcastle United’ı ağırlayacak.