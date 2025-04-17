Liverpool, Virgil Van Dijk’la Sözleşme Uzattı

VAN DIJK’IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

İngiliz futbol kulübü Liverpool, 33 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Premier Lig temsilcisi Liverpool, Hollandalı savunma oyuncusu için yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sözleşmenin 2027 yılına kadar geçerli olacağını bildirdi.

VAN DIJK’TAN AÇIKLAMALAR

İmza töreninin ardından Liverpool’un resmi internet sitesine açıklamada bulunan van Dijk, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti. Hollandalı futbolcu, “Gurur verici, sevinç dolu bir duygu. Kariyerimde bugüne kadar kat ettiğim yol, bu kulüpte iki yıl daha geçirebilmek muhteşem ve çok mutluyum. Her zaman Liverpool’du. Burasının benim ve ailem için doğru yer olduğuna dair kafamda hiçbir şüphe yoktu. Ben Liverpool’luyum” şeklinde ifadelerde bulundu.

TRANSFER VE KULÜP BAŞARILARI

2018 yılında Southampton’dan Liverpool’a transfer olan Virgil van Dijk, İngiliz ekibinde şu ana kadar 314 maçta görev aldı ve 27 gol attı. Hollandalı oyuncu, Liverpool kariyerinde Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Cup ve Lig Kupası gibi önemli şampiyonluklar kazandı.