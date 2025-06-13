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Liverpool, Wirtz’i 136 Milyon Euro’ya Aldı

TRANSFER BOMBASI: LIVERPOOL’DAN REKOR HAMLE

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, gelecek sezon öncesi beklenen dev transferi gerçekleştirdi. ESPN’in verdiği bilgiye göre; Liverpool, Bayer Leverkusen’in 22 yaşındaki on numarası Florian Wirtz’i kadrosuna kattı. Habere göre, İngiliz kulübü Wirtz’in bonservisi için Bayer Leverkusen’e 136 milyon euro ödeyecek. Bu meblağ, Liverpool için tarihin en pahalı transferini oluşturacak.

WIRTZ’İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Alman milli futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla toplam 45 resmi maça çıktı ve 16 gol ile 15 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine topladı. Wirtz, Leverkusen ile birer Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

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