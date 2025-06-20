LİVERPOOL, WİRTZ İÇİN 150 MİLYON EURO ÖDEDİ

PREMİER LİG’DE YENİ BİR DÖNEM

Premier Lig şampiyonu Liverpool, uzun zamandır peşinde koştuğu Florian Wirtz transferinde hedefe ulaştı. Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. İngiliz ekibi, bu transfer için Alman kulübüne bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödeme gerçekleştirdi. Böylece Wirtz, Liverpool tarihinin en yüksek bedelle transfer edilen futbolcusu oldu. Aynı zamanda, bu transfer Bundesliga tarihinin de en pahalı satışı olarak kayıtlara geçti.

İmza sonrası açıklamalarını yapan Wirtz, “Kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Sonunda gerçekleşti. Gerçekten çok mutluyum. Burada bir şeyler başarmak ve taraftarlara hak ettiklerini vermek istiyorum. Geçen sezon Premier League’i kazandılar, bu nedenle hedefim kesinlikle tekrar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’nde daha ileri gitmek. Gerçekten hırslıyım.” ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki on numara oyuncusu, geride kalan sezon 45 maçta 16 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi. Wirtz’in güncel piyasa değeri ise 140 milyon euro olarak belirlendi.