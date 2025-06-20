LİVERPOOL, WİRTZ İÇİN SÖZLEŞME İMZALADI

LIVERPOOL TRANSFER HAREKETLİLİĞİNE DEVAM EDİYOR

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya Bundesliga’da mücadele eden Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz’i kadrosuna katmayı başardı. Son şampiyon Liverpool, transfer sürecinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce Bayer Leverkusen’den Jeremie Frimpong’u transfer eden İngiliz ekibi, şimdi de 22 yaşındaki Alman orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Kulüp, Wirtz ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını açıklarken, oyuncunun transferine ilişkin bonservis bedeli hakkında bir bilgi verilmedi.

WIRTZ’İN MUTLULUĞU VE HEDEFİ

Florian Wirtz, kulüp internet sitesinde yaptığı açıklamada transfer sürecinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Çok mutlu ve gururluyum. Uzun zamandır bekliyordum ve sonunda oldu” diyen Wirtz, Liverpool’un kendisi için mükemmel bir yer olduğunu ifade etti. Ayrıca, Liverpool’da oynayan bazı oyuncularla görüşerek, buranın futbol yaşantısı açısından keyifli olacağına dair olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. Wirtz, “Elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.