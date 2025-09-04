Lizbon’da Tramvay Kazasında 15 Ölü

KAZA DETAYLARI

Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Gloria tramvayının yerel saatle 18.00 sıralarında raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. Olay, Lizbon’un simge yapılarından biri olan Gloria tramvayında gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMASI

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruluyor ve üzgün olduğunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanı’nın duyguları, ülkenin yaşadığı bu trajik olayın ağırlığını ortaya koyuyor.

ULUSAL YAS İLANI

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 gün süreyle ulusal yas ilan ederken, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas kararı aldı. Bu durum, ülke genelinde yaşanan derin üzüntüyü ve destek göstermeyi amaçlıyor.