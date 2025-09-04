Lizbon’daki Füniküler Kazasında 15 Ölü

KAZA SONUCU YAŞANAN TRAJEDİ

Portekiz’in başkenti Lizbon, 140 yıllık tarihi Gloria fünikülerinin raydan çıkması nedeniyle trajik bir olayla sarsıldı. Bu kazada 15 kişi hayatını kaybetti, ayrıca 18 kişi yaralandı ve yaralılardan beşinin durumu ağır. Olayın, yerel saatle 18:05 civarında, fünikülere ait kablolarından birinin kopması sonucu meydana geldiği ve aracın kontrolünü kaybederek dik yokuştan hızla inip bir binaya çarptığı bildirildi.

YEREL YETKİLİLERDEN TEPKİ VE YAS İLANI

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, kazanın ardından yaralıların tedavi edildiği hastaneyi ziyaret ederek olayı “şehir için trajik bir an” olarak nitelendirdi. Portekiz hükümeti, acil kabine toplantısı öncesinde ulusal yas ilan etti. Bu bağlamda, Lizbon’da üç günlük bir yas tutulacak. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, “trajediden etkilenen ailelere başsağlığı ve dayanışma” mesajını iletti. Olay sonrasında polis ve diğer acil durum ekipleri, kazanın meydana geldiği yerin etrafında yoğun bir çalışma yürüttü.

SORUŞTURMA VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ

Fünikülerin işletmecisi olan şirket, teknik incelemelere başladı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurumu, kazaya ilişkin güvenlik değerlendirmeleri gerçekleştirirken, adli polis olası ihmal veya suç unsurlarına dair soruşturma başlattı. Lizbon’daki toplu taşıma işletmecisi Carris’in yöneticisi de kazanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Şirket, fünikülerin düzenli bakımların yapıldığını ve kontrollerin sürekli olarak gerçekleştiğini belirtti. Ancak görgü tanıkları, fünikülere ait fren sisteminin çalışmadığını, aracın hızla yokuştan aşağı inip bir binaya çarptığını aktardı.

OLAY ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Yetkililer, enkaz altında kalan birçok kişinin kurtarıldığını duyurdu. Kazanın gerçekleştiği zaman, Liberdade Bulvarı’ndaki fünikülde tam olarak kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, parlak sarı renkteki füniküler vagonun devrildiği ve büyük hasar gördüğü görülüyor. Panik içindeki insanların kaçıştığı o anlarda havada duman benzeri bir sis var. Observador gazetesine konuşan bir tanık, “Araç kontrolden çıkmıştı, fren yoktu” dedi. Bir başka görgü tanığı ise, “Hepimiz kaçmaya başladık çünkü vagonun alttaki vagona çarpacağını düşündük. Ama virajda savrulup bir binaya çarptı” şeklinde konuştu.

KAZANIN SEBEPLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Kaza sonrası, yetkililer kesin bir açıklama yapmanın erken olduğunu belirtti. Ancak Observador gazetesi, füniküler hattındaki bir kablonun koptuğunu ve bunun kontrol kaybına yol açtığını aktardı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı iletti. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise, kazanın dehşet verici olduğunu ifade etti. Füniküler, dik yokuşlarda seyahat etmeyi sağlayan özel bir sistem olup, Lizbon’un simgeleri arasında yer alıyor. 1885 yılında hizmete açılan Gloria Füniküleri, şehrin ulaşımında hayati öneme sahip olup, hem Lizbonlular hem de turistler için önemli bir ulaşım aracı olmayı sürdürüyor.