LNG Anlaşması Türkiye’ye 4,8 Milyar

GÜVENLİK VE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ DÜZEYİ ARTACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile BP arasında imzalanan anlaşma ile 4,8 milyar metreküp LNG’nin Türkiye’ye teslim edileceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gastech marjında milli şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık” dedi.

LNG ANLAŞMASI KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNİ ARTTIRIYOR

Bakan Bayraktar, “Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar metreküp, toplamda ise 4,8 milyar metreküp LNG ülkemize teslim edilecek. Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor” şeklinde sözlerine devam etti. Anlaşmanın iki şirket ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.