LNZ Cherkasy Shakhtar Donetsk’i 4-1 Yendi

UTKUYA GİDEN GOLLER

Ukrayna Premier Lig’in 8. hafta karşılaşmasında Arda Turan’ın yönettiği Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy mücadelesi Arena Lviv Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Karşılaşmayı LNZ Cherkasy, 4-1’lik skorla kazanarak büyük bir başarı elde etti.

GOLLERİN SAHİBİ

LNZ Cherkasy’nin galibiyetini getiren goller, 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah tarafından kaydedildi. Shakhtar Donetsk’in tek golü ise 85. dakikada Egor Nazaryna’dan geldi.

ŞAMPİYONLUK DÜŞLERİ VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligdeki ilk yenilgisini almış oldu. LNZ Cherkasy, 3 puan alarak puanını 14’e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, Polessya deplasmanına gidecekken, LNZ Cherkasy Kolos’u konuk edecek.