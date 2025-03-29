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Lodos İnegöl’de Ağaçları Devirdi, Elektrikler Kesildi

LODOSUN ETKİLERİ İNEGÖL’DE GÖRÜLDÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen lodos, ağaçların devrilmesine neden oldu. Bu durum, mahallede elektrik kesintilerine yol açtı. Olay, Bilalköy mahallesinde yaşandı ve lodosun gücünün artmasıyla birlikte ağaçlar elektrik tellerinin üzerine devrildi. Devrilen ağaçların sebep olduğu elektrik kesintileri, mahalledeki yaşamı olumsuz etkiledi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VATANDAŞLARI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Öğleden sonra etkisini artıran lodos, günlük yaşamı da zorlaştırdı. Şehir merkezinde lodos ile birlikte yağan yağmur, araç sürücüleri ve vatandaşlar için zor anların yaşanmasına neden oldu. Devrilen ağaçlar ve elektrik kesintileri, halkın günlük yaşamını sekteye uğrattı.

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