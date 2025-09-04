Lodos Yüzünden Yosunlar Toplandı

YOSUN TEMİZLİĞİ HIZLANDI

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos, Avcılar sahilinde yoğun bir şekilde yosun oluşumuna neden oldu. Bu durum üzerine belediye ekipleri, tırmık ve küreklerle harekete geçti. Ekipler, yaklaşık bir günde 50 ton kadar yosun topladı. Haftanın başındaki iki gün boyunca lodosun etkisiyle Denizköşkler Mahallesi’ndeki belediye plajı ile Ambarlı sahilinde ortaya çıkan yosunların temizlenmesi için yoğun bir çalışma yapıldı.

EĞİTİMLİ EKİPLER GÖREVDEN TAVİZ VERMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, dalgaların kıyıya taşıdığı yosunları tırmık ve kürek yardımıyla topladı. Toplanan yosunlar torbalara konularak kıyıdan uzaklaştırıldı. Günde ortalama 50 ton yosun temizlenmesine karşın, deniz yüzeyinde hala dikkat çeken yosunlar bulunuyor. Bu çalışmalar, sahildeki temizliği sağlamak ve deniz görünümünü iyileştirmek amacıyla sürdürülüyor.