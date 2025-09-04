Haberler

Lodos Yüzünden Yosunlar Toplandı

YOSUN TEMİZLİĞİ HIZLANDI

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos, Avcılar sahilinde yoğun bir şekilde yosun oluşumuna neden oldu. Bu durum üzerine belediye ekipleri, tırmık ve küreklerle harekete geçti. Ekipler, yaklaşık bir günde 50 ton kadar yosun topladı. Haftanın başındaki iki gün boyunca lodosun etkisiyle Denizköşkler Mahallesi’ndeki belediye plajı ile Ambarlı sahilinde ortaya çıkan yosunların temizlenmesi için yoğun bir çalışma yapıldı.

EĞİTİMLİ EKİPLER GÖREVDEN TAVİZ VERMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, dalgaların kıyıya taşıdığı yosunları tırmık ve kürek yardımıyla topladı. Toplanan yosunlar torbalara konularak kıyıdan uzaklaştırıldı. Günde ortalama 50 ton yosun temizlenmesine karşın, deniz yüzeyinde hala dikkat çeken yosunlar bulunuyor. Bu çalışmalar, sahildeki temizliği sağlamak ve deniz görünümünü iyileştirmek amacıyla sürdürülüyor.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

