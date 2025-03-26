Lohusa 2 Filmi Televizyonda Yayınlanacak

FILMİN TELEVİZYONDA YAYINLANMASI

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Lohusa 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında yayınlanma fırsatı buluyor. Lohusa 2’yi izlemek isteyenler için önemli konuları ele alıyoruz. Lohusa 2 konusu nedir, oyuncuları kimler, özeti nedir gibi sorulara yanıt veriyoruz.

KARAKTERLERİN HİKAYESİ

Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşmayı sabırsızlıkla bekleyen bir çifttir. Hamilelik döneminde doğum sonrası sürece dair yapılan uyarıları hiçe sayan Burcu, lohusa depresyonuna kapılmayacağına inanıyor. Fakat doğum gerçekleştirildikten sonra, çiftin hayatı beklenmedik şekilde komik ve zorlu olaylarla dolup taşıyor. Film, yeni anne ve babanın bu dönemde yaşadığı maceralar ve duygusal dalgalanmaları esprili bir dille izleyiciye sunuyor.

“Lohusa” filminin çekimlerinin çoğu, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde ve özel olarak tasarlanmış iç mekanlarda gerçekleştirilmiştir. Özellikle film için özel olarak hazırlanmış bir apartman dairesi, çekimlerin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor.