Lojistik Firması, E-Afet Uygulaması Geliştirdi

AFET BİLINCİNİ ARTIRMAK İÇİN YENİ UYGULAMA

Konya’da gıda sektöründe hizmet veren lojistik firması, sosyal sorumluluk anlayışıyla “e-afet” uygulamasını geliştirdi. Bu uygulama, afetlere karşı toplumsal bilinci artırmayı, afetzedelere destek olmayı ve sağlıklı lojistik trafiği sağlamayı hedefliyor. Lojistik firmasının sahibi Kıvanç Kalın, AA muhabirine verdiği demeçte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gece gündüz Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta hizmet verdiklerini ifade etti. Kalın, bu çalışmalar sayesinde lojistik, tüketim ürünleri ve insani ihtiyaçlar konularında farkındalıkların arttığını belirtti.

UYGULAMANIN HEDEFİ VE İŞBİRLİKLERİ

Kalın, “Geliştirdiğimiz e-afet yazılımının fikri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ortaya çıktı. O günden itibaren yaptığımız çalışmalarla insanlarımızı daha rahatlatıcı ve bilinçlendirici bir yazılım oluşturduk” dedi. Yazılımın öncelikli amacı, eğitici içeriklerle toplumu muhtemel afet senaryolarına hazırlamak olduğunu vurgulayan Kalın, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak uygulamayı daha kapsamlı hale getirme niyetinde olduklarını aktardı.

TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Kalın, afet durumlarında iletişim kanallarının çökmesi olasılığını göz önünde bulundurarak yapay zeka tabanlı bir uygulama geliştirdiklerini dile getirdi. Ayrıca, “Afet durumlarında teknoloji çökebiliyor. Teknoloji çöktüğünde de uygulamanın kullanılması gerekiyor” şeklinde konuştu. Uygulamanın, internetin, telefon operatörlerinin ve elektriğin olmadığı durumlarda çevrim dışı çalıştığını, afetzedelerin güvenli alanlara ulaşmasını, iletişim kurmasını ve insani ihtiyaçlarını gidermesini sağladığını açıkladı. Enkaz altında kalındığında arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği frekansta ses yayma özelliği ile Bluetooth ile arama kurtarma ekiplerine ulaşma imkanı sunduğunu belirtti.

EĞİTİM İÇERİKLERİ VE UYGULAMANIN GELECEĞİ

Afetle mücadelenin bilinçlenmeyle başladığını vurgulayan Kalın, afetlerden önce alınması gereken önlemler, karşılaşılabilecek durumlar ve kriz yönetimi konularında bilgilendirici ve eğitici içerikler oluşturduklarını ifade etti. Uygulamayı deprem sonrası düşünme süreciyle birlikte 2024’te tamamladıklarını belirten Kalın, yapay zeka entegrasyonu sayesinde uygulamanın daha iyi hale geldiğini kaydetti. Uygulama, şu anda android işletim sistemli telefonlara “e-afet.com” üzerinden indirilebiliyor. Diğer işletim sistemi için de çalışmalar devam ediyor. Kalın, hedeflerinin önce yerel yönetimler, ardından merkezi yönetimlerle bu uygulamayı geliştirip en iyi hale getirmek olduğunu sözlerine ekledi.