Lola Young, Coachella’da zor anlar yaşadı

KOCA KARNINDA PERFORMANS

İngiliz sanatçı Lola Young, bu yıl Coachella müzik festivalindeki ilk sahne performansı sırasında rahatsızlık yaşamasına rağmen gösterisini tamamladı. 24 yaşındaki şarkıcı, “Messy” adlı hit parçasıyla sahne alırken aşırı sıcak yüzünden fenalaştı ve kusmak için birkaç kez sahneden ayrılmak zorunda kaldı. Bir anda “Bir kova alabilir miyim?” şeklinde yardım istedi.

SOCIAL MEDYADA PAYLAŞIM

Performansından bir hafta sonra, 1.4 milyon Instagram takipçisiyle bu anların yer aldığı bir video paylaştı. Paylaşımında esprili bir dil kullanarak, “İlk Coachella’mda tüm set boyunca öğürüp kustuğuma inanamıyorum” ifadesine yer verdi. Videoda, yeşil bikini üstü ve bol pantolonuyla dans ederken birden fenalaştığı ve öğürmeye başladığı görülüyor. Başka bir sahnede bir eliyle ağzını kapatarak dans ettikten sonra, “Durum burada gerçekten kötüleşmişti” açıklamasıyla yaşadığı zorluğu aktarıyor.

SAHNEYE DÖNÜŞ ÜZERİNE

Lola, sahneden ayrıldıktan kısa süre sonra “Geri döndüm ve hastalığa rağmen dans ediyorum” sözleriyle sahneye döndü. Performansını mizahi bir bakış açısıyla karşılayan Young, izleyicilerine “Kusmam hiç hoş olmazdı” şeklinde espri yapıyor. Instagram’da “Bugün geliyorsanız belki daha da karışık olacak. Tüm gücümle dayanmaya çalışıyorum” ifadelerini ekliyor. Ayrıca, “Çok gergin hissediyordum ve 40 derece sıcaklık vardı” diyerek hislerini paylaşıyor ve aynı akşam tekrar sahne alacağı müjdesini veriyor.

YAYIN ANLAŞMASI VE MÜZİK KARİYERİ

Bu olay, Lola Young’ın Universal ile 10 milyon sterlin (yaklaşık 390 milyon TL) tutarında bir yayın anlaşması imzaladığı dönemde gerçekleşti. “Messy” adlı parçası, İngiltere listelerinde üst üste dört hafta bir numara kalarak, 2021’den bu yana Adele’den sonra en uzun süre zirvede kalan İngiliz kadın sanatçısı oldu. Young’ın dikkat çeken bir aile bağı da bulunuyor. Ünlü yazar Julia Donaldson’ın yeğeni olan Lola, bu durumla ilgili “torpilli çocuk” ve “endüstri bitkisi” eleştirilerine maruz kaldı. Eleştirileri cevapsız bırakmayan Young, “İnsanlar büyük halamın ‘Gruffalo’yu yazdığı için benim torpilli olduğumu söylüyorlar. Ne saçmalık! Ben ne torpilli bir çocuğum ne de endüstri bitkisi. İnternette saçmalık yazan bu insanlar kendilerine daha iyi bir uğraş bulsunlar” diyerek tepkisini ortaya koydu.