Londra’da 30 Ağustos Resepsiyonu Yapıldı

RESEPSİYONUN DÜZENLENMESİ

İngiltere’nin başkenti Londra’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü vesilesiyle muhteşem bir resepsiyon düzenlendi. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Gökhan Tozman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, büyükelçilik rezidansında gerçekleşti. Resepsiyona, İngiltere’de bulunan çeşitli ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları, büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katılım gösterdi. Etkinlik, saygı duruşu ile başlayarak İstiklal Marşı ve İngiltere milli marşının okunması ile devam etti.

BÜYÜKELÇİ ERTAŞ’IN MESAJI

Büyükelçi Ertaş, misafirlere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını aktardı. Mesajın ardından konuşan Ertaş, 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı’nda elde ettiği zaferin önemine dikkat çekti. Bu tarihinin Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak da kutlandığını ifade eden Ertaş, TSK’nın gücü ve ulusal savunma sanayinin artan kapasitesi ile gurur duyduklarını belirtti. TSK’nın Türkiye’yi koruma adına ve bölgesel, küresel güvenliğe katkı sağlama konusunda hazır olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun üzerinden bir yıl geçtiğinde modern ve demokratik bir devletin temelleri atıldığını vurguladı.

İNGİLTERE İLE İLİŞKİLER

Türkiye’nin kuruluşu ile beraber İngiltere ile sürdürdüğü güçlü ilişkilerin altını çizen Ertaş, iki ülke arasındaki ortaklığın savunma ve güvenlik alanında önemli gelişmelere sahne olduğunu ifade etti. Ertaş, “Geçen ay Türkiye’ye Typhoon savaş uçaklarının teslimatı konusunda imzalanan mutabakat zaptı, bu yakın ilişkilerin somut örneğidir. İki NATO müttefiki olarak Avrupa ve ötesinde barış ve istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk ile bu ülke için büyük fedakarlıklar yapan tüm şehitler ve gazilere de saygılarını sundu.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Etkinlikte, Albay Gökhan Tozman 30 Ağustos’un anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Resepsiyonda ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırlanan özel bir video klip gösterimi yapıldı. Konuşmaların ardından davetlilere geleneksel Türk mutfağının lezzetleri ikram edildi.