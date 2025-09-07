Londra’da 890 Gözaltı Olayı Yaşandı

İNGİLTERE’DE GÖSTERİ DÜZENLENİYOR

İngiltere’nin başkenti Londra’da, yasaklanan ‘Palestine Action’a destek amaçlı bir gösteri düzenlendi. Bu etkinlikte 890 kişi gözaltına alındı. Yüzlerce katılımcı, Parlamento Meydanı’nda toplanarak, hükümetin temmuz ayında aldığı yasak kararını protesto etti ve grup lehine mesajlar taşıdı.

POLİS AÇIKLAMASI VE GÖZALTI DURUMU

Londra Metropolitan Polisi, gözaltına alınanların 857’sinin yasaklı örgüte destek verdikleri için sorgulandığını, 17’sinin ise polis memurlarına saldırmak da dahil olmak üzere toplamda 33 kişinin kamu düzeni suçlarından gözaltına alındığını açıkladı. Olayların ilerleyen saatlerde şiddete dönüştüğünü ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştiğini belirtti.

YASAKLI GRUPUN GEÇMİŞİ

‘Palestine Action’ grubu, daha önce İngiltere’de İsrail ile bağlantılı şirketlere ve askeri tesislere yönelik baskınlar ve sabotaj eylemleriyle gündeme gelmişti. Hükümetin aldığı karar gereği, 5 Temmuz itibarıyla yasaklı örgütler listesinin içine dahil edildi.