Londra’da Elektrikli Araç Fuarı Açıldı

FESTİVALİN KAPILARI AÇILDI

Londra, 18 Nisan – İngiltere’nin başkenti Londra’da çarşamba günü “Everything Electric London” adı altında düzenlenen elektrikli araç fuarı, otomobil tutkunlarını bir araya getiriyor. Londra’nın ExCeL Fuar merkezi, bu etkinliğe ev sahipliği yapıyor ve fuar üç gün boyunca katılımcılar için açık kalacak.

YENİ TEKNOLOJİLER SERGİLENİYOR

Böylece, elektrikli araç teknolojilerindeki son gelişmeler ve yenilikler, ziyaretçilerle buluşuyor. Fuar, otomobil endüstrisindeki sürdürülebilir çözümler ve elektrikli ulaşımın geleceği üzerine tartışmalara da olanak tanıyor.