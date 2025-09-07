Londra’da Filistin’e Destek Gösterisi Yapıldı

GÖSTERİDE GÖZALTI SAYISI ARTTI
İngiltere’nin başkenti Londra’da, yasaklı örgüt olarak ilan edilen “Palestine Action” tarafından gerçekleştirilen Filistin’e destek amaçlı gösteride 890 kişi gözaltına alındı. Dün düzenlenen etkinlik, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla yapıldı.
POLİS AÇIKLAMASI
Londra polisi, gösteri sırasında 857 kişinin Palestine Action’ı desteklemekten, 33 kişinin ise polis memurlarına saldırı dahil çeşitli suçlarla gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltıların sayısı, etkinlikte toplanan kalabalığın büyüklüğüyle dikkat çekti.