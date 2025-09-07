Haberler

Londra’da Filistin’e Destek Gösterisi Yapıldı

GÖSTERİDE GÖZALTI SAYISI ARTTI

İngiltere’nin başkenti Londra’da, yasaklı örgüt olarak ilan edilen “Palestine Action” tarafından gerçekleştirilen Filistin’e destek amaçlı gösteride 890 kişi gözaltına alındı. Dün düzenlenen etkinlik, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla yapıldı.

POLİS AÇIKLAMASI

Londra polisi, gösteri sırasında 857 kişinin Palestine Action’ı desteklemekten, 33 kişinin ise polis memurlarına saldırı dahil çeşitli suçlarla gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltıların sayısı, etkinlikte toplanan kalabalığın büyüklüğüyle dikkat çekti.

Tekirdağ’da Balıkçılar, Filistin’e Destek Verdi

Tekirdağ'da balıkçılar ve yelkenciler, Filistin'e destek amacıyla Küresel Sumud Filosu'na yönelik gösteri düzenledi. Etkinlik, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Muğla’da FETÖ’cü Eski Hakim Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası olan eski bir hakim yakalanarak cezaevine gönderildi.

