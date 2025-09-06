Haberler

Londra’da Filistin’e destek gösterisi yapıldı

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

İngiltere’nin başkenti Londra’da, binlerce kişi Filistinlilere destek amacıyla bir gösteri gerçekleştirdi. Parlamento Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve bölgedeki açlık sorununa dikkat çekmek için protesto eylemi organize etti. Göstericiler ayrıca, İsrail’in Gazze’yi işgal etme planlarına da karşı çıktı.

POLİS MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİ

Eyleme katılanların bazılarına polis müdahale etti ve birçok kişi gözaltına alındı. Bu durum, göstericiler arasındaki gerilimi artırdı ve protestonun seyrini etkiledi. Katılımcılar, haklarını savunmaya ve Filistinli kardeşlerine destek vermeye devam etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Valilik Binası'nın açılış etkinliğine iştirak etti.
Haberler

Diyarbakırspor, Hüseyin Özcan’la Anlaştı

Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Lig için yeni teknik direktörü Hüseyin Özcan ile sözleşme imzaladı. Kulüp, şampiyonluk hedeflerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.