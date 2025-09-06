Londra’da Filistin’e destek gösterisi yapıldı

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

İngiltere’nin başkenti Londra’da, binlerce kişi Filistinlilere destek amacıyla bir gösteri gerçekleştirdi. Parlamento Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve bölgedeki açlık sorununa dikkat çekmek için protesto eylemi organize etti. Göstericiler ayrıca, İsrail’in Gazze’yi işgal etme planlarına da karşı çıktı.

POLİS MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİ

Eyleme katılanların bazılarına polis müdahale etti ve birçok kişi gözaltına alındı. Bu durum, göstericiler arasındaki gerilimi artırdı ve protestonun seyrini etkiledi. Katılımcılar, haklarını savunmaya ve Filistinli kardeşlerine destek vermeye devam etti.