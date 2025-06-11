Londra’da Kafe Olayı Yaşandı

ŞAŞIRTICI OLAY LONDRA’DA GERÇEKLEŞTİ

Londra’nın lüks kafelerinden birinde beklenmedik olaylar yaşandı. Netflix’in ünlü dizisi Bridgerton’ın oyuncularından Genevieve Chenneour, cep telefonunu çalan bir hırsızla yüzleşti. 27 yaşındaki genç oyuncu ve arkadaşı, kafede bulunan diğer insanların şaşkın bakışları arasında cesurca hırsıza karşı koyarak telefonu geri almayı başardı. Olay, 8 Şubat’ta Batı Londra’daki Kensington High Street üzerinde bulunan Joe & The Juice kafede meydana geldi. MailOnline’ın yayımladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Chenneour’un telefonunu çalan 18 yaşındaki Zacariah Boulares’e karşı gösterdiği cesaret açıkça görülüyor.

HIRSIZIN GEÇMİŞİ SORUNLARLA DOLU

Boulares’in, olaydan yaklaşık 18 ay önce ünlü şarkıcı Aled Jones’a ait 17 bin sterlinlik Rolex saatini çalarken palayla tehdit ettiği öğrenildi. 16 yaşındaki hırsız, bu saldırısı yüzünden mahkum edilmiş, ancak 24 aylık cezasının sadece 14 ayını cezaevinde geçirdikten sonra erken tahliye edilmişti. 18 yaşına girmesiyle kimliği ve fotoğrafı açıklanan Boulares’in, Chenneour’u soymak da dahil olmak üzere birçok suça karıştığı belirlendi. Genç oyuncunun telefonunu çalma ve başka bir müşteri olan Carlo Kurcishi’ye saldırma suçlarını kabul eden Boulares’in kabarık suç geçmişi olduğu göze çarptı.

CESARETİ VE MÜCADELESİ DİKKAT ÇEKTİ

MailOnline tarafından elde edilen özel görüntülerde Chenneour ve arkadaşının, köpek gezdirirken hedef alınan kapüşonlu hırsıza karşı gösterdiği cesaret anbean kaydedildi. Chenneour, bu mücadelede “Böyle karşılık vereceğimi beklemiyorlardı – ama verdim” ifadelerini kullandı. Güvenlik kamera kayıtlarında, Boulares’in Chenneour’un arkadaşının ayrılmasını bekleyerek kafenin arka kısmında gizlice dolaştığı gözüküyor. Karşısında arkadaşının olmadığını gören hırsız, Chenneour’un arkasını dönükken telefonunu kapıyor. Ancak genç oyuncu hemen harekete geçiyor ve hırsızı etkisiz hale getiriyor.

KAFEDEN KAÇMAYI BAŞARAMADI

Yorkshire doğumlu cesur oyuncu, hırsızın kaçmasını önlemek için kolunu uzatıyor ve cep telefonunu elinden düşürüyor. Chenneour, yerdeki telefonu alıp Boulares’e vurmayı deniyor ve hırsız çaresiz bir durumda kalıyor. Joe & The Juice’taki diğer müşteriler kalabalıklaşırken kavga devam ediyor. Çatışma kafenin arka tarafına yayılırken, Chenneour, arkadaşı ve Boulares’in görüntüleri bir aynadan yansıyarak kameraya yansıyor. Yaklaşık dört dakikalık arbedenin ardından hırsız pes ediyor, Chenneour’un arkadaşına karşı saygısızca parmağını salladıktan sonra kafeden kaçıyor.

OLAY SONRASI YAŞADIKLARI ETKİLEDİ

Olay sonrası Chenneour, “Screen Actors Guild Ödülleri’nden hemen önce bir beyin sarsıntısı geçirdim ve o zamandan beri sürekli gerginim. Köpeğim bile travma geçirdi” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Joe & The Juice çalışanlarına da olay sırasında gösterdikleri destek için minnettar olduğunu belirtti. Boulares, 29 Mayıs’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılandı ve telefon çalma ile başka bir müşteriyle saldırma suçlarını kabul etti. 2024 yılında Londra’da 70.000’den fazla telefon çalındığı ve Birleşik Krallık genelinde toplam hırsızlık sayısının yaklaşık 100.000 olduğu tahmin ediliyor.