Londra’da Ticaret Görüşmeleri Başladı

ABD VE ÇİN ARASINDA TİCARET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

ABD ile Çin arasında giderek artan ticaret sorunlarını çözmek için gerçekleştirilen yeni görüşmeler Londra’da başladı. Bu toplantılar, karşılıklı tarife artışlarıyla daha da gerilen ticaret ilişkilerini düzeltmeye yönelik olarak düzenlenen ekonomi ve ticaret istişare mekanizması çerçevesinde gerçekleşiyor.

GÖRÜŞMELERE ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Görüşmelere katılan ABD heyeti, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’den oluşuyor. Çin’i ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Londra’daki ticaret görüşmelerinden memnun olduğunu belirtti.

İKİNCİ GÜNDE DEVAM EDİYOR

Dün başlayan toplantının bugünkü seansı da devam ediyor. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor, zira her iki ülkenin ticaret ilişkilerini iyileştirmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.