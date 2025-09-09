Londra’da Ulaşım Kaosu Yaşanıyor

ULAŞIMDA YAŞANAN KAOS

Londra’da, Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası’nın başlattığı grev nedeniyle ulaşımda büyük bir karmaşa yaşanıyor. Cumartesi günü başlayan grev, pazar akşamı ulaşım hizmetlerinin erken sona ermesine neden olurken, pazartesi gününden itibaren dört gün boyunca Londra Metrosu’nun tamamının kapalı kalacağı açıklanıyor.

GREVDEN ETKİLENEN HİZMETLER

Bu grev, başkent Londra’daki ulaşım sisteminde önemli aksamalara neden oluyor. Yüz binlerce yolcu, işlerine ve günlük işlerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Ulaşım yetkilileri, seyahat planlarını gözden geçirmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.