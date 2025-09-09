Haberler

Londra’da Ulaşım Kaosu Yaşanıyor

ULAŞIMDA YAŞANAN KAOS

Londra’da, Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası’nın başlattığı grev nedeniyle ulaşımda büyük bir karmaşa yaşanıyor. Cumartesi günü başlayan grev, pazar akşamı ulaşım hizmetlerinin erken sona ermesine neden olurken, pazartesi gününden itibaren dört gün boyunca Londra Metrosu’nun tamamının kapalı kalacağı açıklanıyor.

GREVDEN ETKİLENEN HİZMETLER

Bu grev, başkent Londra’daki ulaşım sisteminde önemli aksamalara neden oluyor. Yüz binlerce yolcu, işlerine ve günlük işlerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Ulaşım yetkilileri, seyahat planlarını gözden geçirmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
Haberler

SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.