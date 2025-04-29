Londra’da Yangın, 80 Kişi Tahliye

İTFAİYE YANGIN İHBARI ALDI

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan açıklamaya göre, Maida Vale bölgesindeki bir trafoda saat 05.30 (TSİ 07.30) sıralarında yangın ihbarı alındı. Şehrin pek çok bölgesinden görülen dumanlar üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle trafonun yanındaki binanın çatısında da alevler yükseldiği için, bu bina tahliye edildi.

80 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Londra İtfaiye Teşkilatının 15 araç ve 100’den fazla personelle müdahalede bulunduğu olayda, çatısı alev alan binadan yaklaşık 80 kişi tahliye edildi. Londra İtfaiyesi, bölge sakinlerine pencere ve kapılarını kapatmalarını tavsiye ederek, olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Yangının nedenine dair net bir bilgi henüz bulunmuyor. Geçtiğimiz ay da Heathrow Havalimanı’na enerji sağlayan başka bir trafoda yangın meydana gelmiş ve uçuşlar yaklaşık 24 saat boyunca durma noktasına gelmişti.