Londra’daki Etkinlik Türkler İçin Önemli

TEKNOLOJİ VE YETKİNLİK BULUŞMALARI LONDRA’DA BAŞLADI

Londra’da gerçekleştirilen “Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları”, Türk savunma sanayi şirketlerinin temsilcilerini, Türkiyede yaşayan Türk öğrenciler, sektör çalışanları ve profesyonellerle bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Akademi, Türkiye’deki şirket temsilcileri ile yurt dışındaki Türk profesyonellerin buluşmasını hedefleyen bu etkinliğin başlangıcı Londra’daki bir otelde yapıldı. Daha önce benzer etkinlikler Hollanda ve Almanya’da düzenlendi. Etkinliğe Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ve çok sayıda Türk savunma sanayi şirketi temsilcisi katıldı.

ÖNEMLİ BİR PROJE OLARAK TANIMLANDI

Etkinliğin açılışında söz alan Büyükelçi Ertaş, “Bu proje, sadece beyin gücünü ülkemize çekmek için yapılmış bir girişim değil. Bunun çok ötesinde, kamu ve özel sektör paydaşlarının, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve gençlerimizin yanında olduğunu gösteren çok önemli bir proje” şeklinde konuştu. Yurt dışında yaşayan Türklerin, çalışmaları veya eğitimleriyle ülke için önemli birer değer olduğunu vurgulayan Ertaş, savunma sanayisinin katkıda bulunmak isteyenler için ideal bir alan olduğunu belirtti. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş ise “Milli Yetkinlik Hamlesi” başlıklı bir sunum yaptı.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER ÜZERİNE VURGULARDA BULUNULDU

Karataş, sektörde yetkinlik bazında değerlendirmenin ne denli önemli olduğunu ifade etti. “Havada, karada, denizde, deniz altında ve atmosfer üstünde platformlar ve sistemler kurmak zorundasınız. Tüm bu platformlar yerli ve milli olmalı” dedi. Yerli ve millilik oranının yüzde 80’lere ulaştığını ve bunun Cumhurbaşkanının iradesi ve savunma sanayi ekosisteminin büyük çabasıyla mümkün olduğunu söyleyen Karataş, “Artık dünyada küresel bir oyuncuyuz” açıklamasında bulundu. Savunma sanayisinin sadece güvenlik konularını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda teknoloji geliştirmeyi de desteklediğini aktardı.

İHRACAT VE İSTİHDAM HEDEFLERİ GÜNDEMDE

Karataş, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde onaylanan 1100 projenin bir kısmının araştırma geliştirme aşamasında, diğerlerinin ise seri üretim aşamasında olduğunu belirtti. Ayrıca Türk savunma sanayisinin 180’den fazla ülkeye yaklaşık 230 farklı ürün sattığını ifade etti. İhracat rakamlarının 10 milyar doları geçebileceğine ve 2028’de 158 bin kişi istihdam etmeyi hedeflediklerine dikkat çekti.

GEÇMİŞTE ÇALIŞAN MÜHENDİSLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Etkinliğin ardından “Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak” başlıklı bir panel düzenlendi. Savunma Sanayii Akademi Eğitim Gelişim Programları ve Teknoloji Direktörü Kürşad Akpınar’ın moderatörlüğünde, yurt dışında çalışan mühendisler deneyimlerini paylaştı. Açılış konuşması ve panel sonrası katılımcılara savunma sanayi şirketleriyle birebir görüşme imkanı sunuldu. Alp Havacılık, ASELSAN, Aspilsan ve diğer çeşitli şirketlerin temsilcileri etkinliğe katıldı. Etkinliğin üçüncü ayağı olan Londra’daki Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları, yarın yapılacak panel ve görüşmelerle son bulacak.