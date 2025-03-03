Londra Ukrayna Zirvesi’nde Ateşkes Planı Tartışıldı

İNGİLTERE VE FRANSA’DAN ATEŞKES ÖNERİSİ

Londra’da düzenlenen Ukrayna Zirvesi, İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde gerçekleşti. Bu zirvede, Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa’nın güvenliğini ilgilendiren konular masaya yatırıldı. Zirve sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’da bir ay sürecek kısmi bir ateşkes önerdiler. Le Figaro gazetesinin aktardığına göre, bu öneri, havadan ve denizden gerçekleşen saldırıların yanı sıra enerji altyapısına yönelik her türlü saldırının durdurulmasını içeriyor. Ancak, kara birlikleri arasındaki çatışmalar bu planın kapsamının dışında tutuluyor. Macron, bu durumu cephe hattının genişliği ile açıklayarak, “Olası bir ateşkeste, cephe hattındaki çatışmaların devam edip etmediğini denetlemek çok zor olur” dedi.

AVRUPALI ASKERLER UKRAYNA’YA GÖNDERİLECEK

Zirveye giderken Le Figaro’ya konuşan Macron, İngiltere ile iş birliği içinde oluşturulan kısmi ateşkes planının, Avrupa kara birliklerinin olası bir ateşkesin ikinci aşamasında Ukrayna’ya gitmesini öngördüğünü açıkladı. “Önümüzdeki haftalarda, Ukrayna topraklarında Avrupalı birlikler olmayacak” diyen Macron, olası bir ateşkes anlaşmasının müzakerelerinin birkaç hafta süreceğini ve Avrupalı askerlerin yalnızca barış anlaşması imzalandıktan sonra Ukrayna’ya gideceğini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Fransa ve İngiltere’nin hazırladığı ateşkes planından haberdar olduğunu dile getirdi.

BARİŞ PLANI ABD’YE SUNULACAK

Londra’daki zirvenin ardından Keir Starmer, barış planının birçok Avrupa ülkesi devlet ve hükümet başkanının katkılarıyla hazırlandıktan sonra ABD’nin onayına sunulacağını bildirdi. Starmer, Ukrayna’nın da barış müzakerelerine dahil edilmesi konusunda liderler arasında görüş birliği oluştuğunu vurguladı. Ayrıca, Ukrayna’nın savunma kapasitesinin artırılması konusunda da Avrupalı liderler arasında bir mutabakat sağlandı.

ALMANYA’DA SAVAŞIN SON BULMASI ÜZERİNE

Zirvede Almanya’yı temsil eden Başbakan Olaf Scholz, Ukrayna’nın mağdur durumda olduğunu ifade ederek, “Buna uygun hareket etmek zorundayız ve böyle hareket etmeyi de istiyoruz” dedi. Silahların susması için ilerleme sağlama yolları üzerine düşünülünce, “Rusya savaşmayı bırakırsa Ukrayna’ya barış gelir” dedi. Scholz, Ukrayna’nın kendini savunma gücüne sahip olmasının önemli olduğunu belirterek, güçlü bir ordu ve güvenlik mimarisinin oluşturulmasının gerekliliğini yineledi. Avrupa’nın güvenlik konularının tartışıldığını ve tüm Avrupa ülkelerinin güvenlik konusunda daha fazla çaba göstereceği mesajını verdi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE GÖRÜŞLER

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli bir zirve gerçekleştirildiğini belirterek, burada Ukrayna’daki muhtemel barış anlaşması, ateşkesin nasıl sağlanabileceği hakkında çeşitli fikirlerin ortaya atıldığını aktardı. Fidan, ABD’nin son dönemdeki politikalarının Avrupa Birliği içerisinde tartışmalara neden olduğunu ifade ederek, bu konudaki belirsizliklere dikkat çekti. Türkiye’nin, iki taraf arasında köprü kurma rolünü üstlenerek, barış anlaşmalarında önemli katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Avrupa liderlerinin Ukrayna ile ilgili toplantilere devam edeceğini belirtti. “Müteakip toplantılar olacak; bunlar daha sık gerçekleştirilecek” dedi.