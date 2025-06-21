Longshan’da Sel Felaketi Yaşandı

SEL FELAKETİ YAŞANIYOR

Longshan, 21 Haziran — Çin’in Hunan eyaletinin orta kesiminde günlerce süren yoğun yağışlarla birlikte Guoli Nehri’nde su seviyeleri hızla yükseliyor. Bu durum, Longshan ilçesinde ciddi bir sel felaketine yol açtı. Acil durum yönetim komisyonu ofisinden gelen bilgilere göre, özellikle son günlerde devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle, Cuma günü yerel saatle 17.00 itibariyle Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli, Zhangjiajie, Changde ve Huaihua bölgelerinden 53.000’den fazla kişi tahliye edildi.

DEVLET YARDIMDA BULUNUYOR

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Cuma günü bir açıklama yaparak, Hunan eyaletinde yaşanan sel felaketi ile ilgili yardım ve müdahale çalışmalarını desteklemek amacıyla, Çin’in merkezi bütçesinden 50 milyon yuan (yaklaşık 6,97 milyon ABD doları) tahsis edildiğini bildirdi. Bu yardım, felaketin etkilerini azaltmak ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.