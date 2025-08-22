Lookonchain, Balina Hareketini Tespit Etti

KRİPTO PARADA BÜYÜK HAMLELER

Blockchain analitik firması Lookonchain, kripto tarihindeki en ilgi çekici balina hareketlerinden birine dikkat çekiyor. 2017 yılından bu yana hareketsiz kalan bir cüzdan, sadece spot alımlarla değil, aynı zamanda türev ürünler piyasasında da etkileyici hamleler yaparak Ethereum’a olan güvenini sergiliyor. Milyar dolarlık yatırımı bulunan kullanıcının gerçekleştirdiği bu hareket, kripto piyasalarındaki paradigmaların değiştiği en belirgin örneklerden biri olarak gösteriliyor.

ETH SPOT VE TÜREV POZİSYONLARI

Lookonchain verilerine göre bu balina, başlangıçta elinde tuttuğu 100.784 BTC’nin büyük bir kısmını satarak 62.914 ETH karşılığında spot alım gerçekleştirdi. Uzmanlar, yatırımcının Hyperliquid platformu aracılığıyla 135.265 ETH değerinde, yani yaklaşık 580 milyon dolarlık bir uzun vadeli türev pozisyonu açtığını ifade ediyor. Bu strateji, yalnızca spot piyasa ile sınırlı kalmayıp, türev ürünler alanında da Ethereum’a olan güçlü inancı açığa çıkarıyor. Veri şirketi, bu yatırımcıya ait altı farklı cüzdan tespit ettiğini ve bu cüzdanların toplamda 83.585 BTC barındırdığını bildirdi. Bu miktar, mevcut fiyatlarla yaklaşık 9,45 milyar dolar değerinde bir varlık anlamına geliyor.

PİYASA KOŞULLARI VE ETF GİRDİLERİ

Piyasa koşulları, büyük yatırımcının gerçekleştirdiği bu hamleyi daha da anlamlı kılıyor. Bitcoin, gün içerisinde yaklaşık 117.000 dolarla iki haftalık en düşük seviyesine gerileyip dikkat çekiyor. Öte yandan, Ethereum ise 2021 yılındaki 4.878 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmakta. ETF piyasasında da benzer bir yönelim gözlemleniyor. Perşembe günü Bitcoin ETF’leri, 194,3 milyon dolar değerinde günlük net çıkış kaydederken, Ethereum ETF’leri SoSoValue verilerine göre 287,6 milyon dolar net giriş yaşamış durumda.