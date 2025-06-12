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Los Angeles’ta Gösteri, 400 Gözaltı

GÖÇMEN PROTESTOLARINDA GÖZALTILAR

Los Angeles kentinde, hükümetin göçmenlere yönelik politikalarını protesto etmek amacıyla cumartesi gününden itibaren başlatılan gösterilerde yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı veya tutuklandı. BBC News, yapılan gözaltı işlemleri arasında 330 belgesiz göçmenin bulunduğunu, 157 kişinin ise saldırı ve kamu görevini engelleme suçlamasıyla tutuklandığını aktarıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, salı akşamı kent merkezinin bazı alanlarında salı akşamı saat 20.00’den çarşamba sabahı 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Bu karar, devam eden protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle alınmış görünüyor.

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