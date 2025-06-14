Los Angeles’ta Gösteriler Devam Ediyor

GÖÇMEN PROTESTOLARI DEVAM EDİYOR

Los Angeles’ta, ABD hükümetinin göçmen politikalarına karşı yapılan gösteriler sürüyor. Protestolar, bölgedeki sosyal hareketlerin önemli bir parçası haline geldi. Göstericiler, mevcut göçmen politikalarının sertliğine dikkat çekiyor ve daha insani yaklaşımlar talep ediyor.

ORDU GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Cuma günü, ABD ordusu Los Angeles’taki federal binayı korumak için yaklaşık 200 deniz piyadesinin görevlendirildiğini duyurdu. Yetkililer, bu adımın göstermelik güvenliği artıracağını belirtti. Protestoların yoğunluğu, güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oluyor.