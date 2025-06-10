Los Angeles’ta Gösteriler Şiddetli Yükseldi

PROTESTOLARIN ŞİDDETİ ARTIKÇA POLİS MÜDAHALESİ ZORLAŞTI

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen eylemler gergin hale geldi. Başlangıçta barışçıl olan gösteriler, bazı grupların yağmaya yönelmesiyle kontrolden çıkmaya başladı ve bu süreçte bir Apple mağazası da dahil olmak üzere pek çok iş yeri yağmalandı. Trump’ın aileleri parçalayan ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı koşullarla eleştirilen sert göçmenlik politikaları, kamuoyunun uzun süredir tepkisini topluyordu. Los Angeles’taki bu öfke, başlangıçta barışçıl bir şekilde gösterilse de, hızlıca şiddetli çatışmalara ve yağmalara dönüştü. Göstericiler, ana caddelerdeki dükkanları hedef alarak çeşitli yağma eylemlerine girdi. Özellikle teknoloji ile lüks markaların mağazaları büyük zarar gördü.

POLİS YETERLİ MÜDAHALEYİ SAĞLAYAMADI

Şehrin hareketli bir kesiminde yer alan bir Apple mağazası da bu yağmadan etkilendi ve içeriden birçok elektronik ürün çalındı. Olayların büyümesi üzerine Los Angeles Polisi, göstericilere gerekli müdahaleyi sağlamakta zorlandı. Bölgeye ek takviye ekiplerin gönderilmesine rağmen, yağma olaylarının şehrin çeşitli noktalarına yayılması, güvenlik güçlerinin yetersiz kalabileceği endişelerini artırdı. Bu durum, hem aktivist gruplar hem de Los Angeles halkı arasında önemli tartışmalara yol açtı. Barışçıl gösteri hakkını savunanlar, yağma eylemlerinin asıl protesto amacını gölgelediğini belirtti. Şehir yetkilileri ise kamu düzenini korumak adına gereken tüm önlemleri alacaklarını vurguladı. Olayların ardından, kent genelinde güvenlik uygulamaları en üst seviyeye çıkarıldı.