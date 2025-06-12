Los Angeles’ta Gözaltı Olayı Yaşandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER İÇİN DÜZENLENEN GÖSTERİLER

ABD’de düzensiz göçmenlere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen gösterilere karşı Los Angeles’ta görevlendirilen Ulusal Muhafızların, bazı sivilleri geçici olarak gözaltına aldığı belirtildi. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gözaltılar, düzenlenen eylemler sırasında gerçekleşti.

ABD ordusunda görevli Tümgeneral Scott Sherman, Los Angeles’ta süregelen gösterilerde Ulusal Muhafızların bazı kişileri gözaltına aldığını aktardı. Sherman, gözaltına alınan sivillerin emniyet güçlerine teslim edildiğini ifade etti. Bu durum, gösterilere katılanların güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.