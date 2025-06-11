Los Angeles’ta Gözaltına Alınan Muhabir

**OLAYLARIN GELİŞİMİ**

ABD’nin Los Angeles kentinde, Donald Trump’ın göçmen politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolarda CNN muhabiri Jason Carroll, polis tarafından kameralar önünde gözaltına alındı. Perşembe akşamı, Los Angeles’taki gergin protestoların dördüncü gününde canlı yayın yapan Carroll, aniden sunucu Laura Coates ile bağlantısının kesilmesiyle dikkat çekti. Coates, “Jason? Neler oluyor? Sesini duyuyorum. Ne oldu Jason?” diyerek endişe izledi. O esnada Carroll, “Gözaltına alınıyorum,” sözleriyle durumunu bildirdi.

**POLİS MÜDAHALESİ**

Carroll, polislerle gerçekleştirdiği kısa görüşmede resmi bir tutuklama olmadığını öğrendi. Polis memurunun “Gitmenize izin veriyoruz ama geri gelemezsiniz,” diyerek tehdit ettiği Carroll, polis bariyerinin arkasına alındıktan sonra Coates ile bağlantı tamamen kesildi. Daha sonra yaşananları anlatan Carroll, “Kelepçe takmadılar ama ellerimi tuttular. Gözaltında olduğumu söylediler,” ifadeleriyle durumu açıkladı. Protestoları takip eden muhabir, bu ani müdahaleye şaşırdığını, “Bunu beklemiyordum çünkü tüm gün buradaydık. Normalde polisler, basının işini yaptığını bilirler,” şeklinde dile getirdi.

**PROTESTOLARIN ARKA PLANIDIR**

Carroll’ın gözaltına alındığı esnada, yetkililer göstericilere alanı terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Aksi takdirde tutuklama ile karşılaşacaklarını belirtti. Perşembe günü yapılan gösteriler sırasında çok sayıda protestocu kelepçelenerek “dağılmama” suçlamasıyla karşılaştı. Hafta sonu başlayan protestolar, Trump’ın barışı sağlamak amacıyla yaklaşık 2.000 Ulusal Muhafız askeri göndermesiyle daha da büyüdü. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump’ı geri adım atması konusunda çağırsa da, Newsom’a göre Trump’ın göçmenlik politikalarına yönelik barışçıl protestolar, askerlerin varlığıyla daha da şiddetlendi.

**TRUMP’IN AÇIKLAMALARI**

Trump, askerleri göndermeseydi Los Angeles’ın “yerle bir olacağını” savunarak 700 deniz piyadesi daha göndermeyi planladığını belirtti. Salı sabahı sosyal medya hesabından, “Son üç gecedir Los Angeles’a ‘ASKER GÖNDERMESEYDİM’, o bir zamanlar güzel ve harika olan şehir şimdi yerle bir olurdu,” ifadesini paylaştı. Kaliforniya eyaleti, Trump’ı Ulusal Muhafızları göndermesi nedeniyle anayasanın 10. maddesini ihlal etmekle suçlayarak dava açtı. Ülke genelinde benzer protestoların da meydana geldiği ve yüzlerce katılımcının tutuklandığı bildirildi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’in ICE baskınlarını durdurma çağrısına karşın, Trump kamu düzenini sağlama sözünü yineledi.