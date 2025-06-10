Los Angeles’ta ICE karşıtı protestolar sürüyor

GÖÇMENLERE DESTEK GÖSTERİLERİ DEVAM EDİYOR

ABD’nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek vermek amacıyla düzenlenen gösteriler sürüyor. ICE karşıtı protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı ve zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi.

TRUMP’TAN ASKERİ MÜDAHALE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini ilan etti ve bölgede yaşanan olaylardan Demokrat yöneticileri sorumlu tuttu. Trump, “Fort Bragg askeri üssüne gidip çok önemli açıklama yapacağım. Vali beceriksiz. Eğer asker göndermeseydim Los Angeles yerle bir olurdu.” şeklinde konuştu.