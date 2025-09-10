Haberler

Los Angeles’ta Kadın Cesedi Bulundu

OLAYIN ORTAYA ÇIKMASI

ABD’nin Los Angeles kentinde, “D4vd” olarak tanınan ünlü şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı bir Tesla aracının bagajında, çürümüş ve parçalanmış bir kadın cesedi bulundu. Olay, çevredeki bireylerin yoğun bir koku fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Hollywood’daki bir çekici otoparkında tespit edilen ceset, çöp poşeti benzeri bir torbaya yerleştirilmiş şekilde ciddi hasar görmüş halde bulundu. Burke adına kayıtlı olan Teksas plaka numaralı araç, lüks Bird Streets bölgesindeki otoparka en az beş gün önce terk edilmiş.

D4VD’İN MENAJERİNİN AÇIKLAMASI

D4vd’in menajeri, şarkıcının gelişmelerden haberdar olduğunu ve yetkililerle “tam iş birliği içinde” olduğunu bildirdi. 3.6 milyon takipçisi bulunan D4vd, dünya turnesine çıkmaya hazırlık yapıyordu ve salı günü Minneapolis kentinde bir konser vermesi planlanıyordu.

Trabzonspor, Fenerbahçe’ye Hazırlanıyor Maç İçin

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Gaziantep FK, Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Kocaelispor'la oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz liderliğindeki antrenman 1 saat 25 dakika boyunca gerçekleştirildi.

