Los Angeles’ta Kadın Cesedi Bulundu

OLAYIN ORTAYA ÇIKMASI

ABD’nin Los Angeles kentinde, “D4vd” olarak tanınan ünlü şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı bir Tesla aracının bagajında, çürümüş ve parçalanmış bir kadın cesedi bulundu. Olay, çevredeki bireylerin yoğun bir koku fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Hollywood’daki bir çekici otoparkında tespit edilen ceset, çöp poşeti benzeri bir torbaya yerleştirilmiş şekilde ciddi hasar görmüş halde bulundu. Burke adına kayıtlı olan Teksas plaka numaralı araç, lüks Bird Streets bölgesindeki otoparka en az beş gün önce terk edilmiş.

D4VD’İN MENAJERİNİN AÇIKLAMASI

D4vd’in menajeri, şarkıcının gelişmelerden haberdar olduğunu ve yetkililerle “tam iş birliği içinde” olduğunu bildirdi. 3.6 milyon takipçisi bulunan D4vd, dünya turnesine çıkmaya hazırlık yapıyordu ve salı günü Minneapolis kentinde bir konser vermesi planlanıyordu.