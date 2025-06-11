Los Angeles’ta Sokağa Çıkma Yasağı

LOS ANGELES’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI

Los Angeles’ta, 10 Haziran 2025 tarihinde yerel saatle 20.00 ile çarşamba 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasağın geçerli olduğu saatlerde, şehir merkezini zamanında terk etmeyen bazı kişiler polisler tarafından gözaltına alınıyor.

POLİSLER SOKAĞA ÇIKANLARI DAĞITMAYA ÇALIŞIYOR

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde, Los Angeles’ta atlı polisler, sokakta bulunan insanları dağıtmaya çalışıyor. Şehirde güvenliği sağlamak için yapılan bu müdahale, yasağın etkili bir şekilde uygulanması amacıyla gerçekleştiriliyor.