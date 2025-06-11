Haberler

Los Angeles’ta Sokağa Çıkma Yasağı

LOS ANGELES’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI

Los Angeles’ta, 10 Haziran 2025 tarihinde yerel saatle 20.00 ile çarşamba 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasağın geçerli olduğu saatlerde, şehir merkezini zamanında terk etmeyen bazı kişiler polisler tarafından gözaltına alınıyor.

POLİSLER SOKAĞA ÇIKANLARI DAĞITMAYA ÇALIŞIYOR

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde, Los Angeles’ta atlı polisler, sokakta bulunan insanları dağıtmaya çalışıyor. Şehirde güvenliği sağlamak için yapılan bu müdahale, yasağın etkili bir şekilde uygulanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı C: Dokuzuncu

Güven Bana programında, Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal olduğu bilgisi gündeme geldi.
Haberler

Leroy Sane, Galatasaray’a Geliyor

Leroy Sane, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. Alman futbolcu, yıllık 9 milyon euro maaş ile birlikte imza parası alacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.