Los Angeles’ta Yasağın Detayları Belirtiliyor

Los Angeles sokağa çıkma yasağı kararı, şehirdeki güvenliği sağlamak amacıyla alındı. Belediye Başkanı Karen Bass, bu kararın göçmen hakları için yapılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine alındığını duyurdu. Şimdi ise pek çok vatandaş, “Los Angeles sokağa çıkma yasağı ne zaman başladı?” ve “Yasak hangi bölgeleri kapsıyor?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

ULUSAL MUHAFAZALAR KENTTE GÖREVDE

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’taki Ulusal Muhafızların tehlike geçene kadar şehirde kalmaya devam edeceğini belirtti. Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile birlikte Oval Ofis’te Los Angeles’taki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Olaylara müdahale edene kadar yerel yönetimlerin bir şey yapmadığını savunan Trump, bölgedeki Demokrat yöneticileri suçladı. “Los Angeles, biz oraya varana kadar kuşatma altındaydı. Polis bu durumu kontrol altına alamıyordu. Polis şefi üç gece önce bunu televizyonda söyledi,” şeklinde konuşarak, müdahalenin gerekliliğini vurguladı.

TEHLİKE KALMAYANA KADAR GÖREVDE KALACAKLAR

Trump, Ulusal Muhafızların ne zaman ayrılacağına dair sorulara “Artık tehlike kalmayana kadar. Ne zaman tehlike kalmazsa o zaman ayrılırlar,” yanıtını verdi. Kentteki olayların kendileri müdahale edene kadar sürdüğünü ifade eden Trump, “Eğer biz oraya destek göndermiş olmasaydık, bugün Los Angeles yakılıp yıkılmış durumda olurdu,” dedi. Ayrıca, Los Angeles’taki ocak ayında meydana gelen büyük çaplı yangınlara atıfta bulunarak eyalet yönetiminin üzerine düşeni yapmadığını belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖREVDE KALACAK

Trump, gerçekleşen gösterilerin kısmen sakinleştiğini belirtse de güvenlik güçlerinin mücadelesine devam edeceğini ifade etti. Yasağın yerel saatle 20.00’da başlayıp 06.00’ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı bilgisi de öğrenildi. Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösterilere Trump yönetimi sert tepki göstermişti.