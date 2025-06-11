Los Angeles’taki Sokağa Çıkma Yasağı Başladı

Vatandaşlar, “Los Angeles sokağa çıkma yasağı ne zaman başladı?” ve “Yasak hangi bölgeleri kapsıyor?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Belediye Başkanı Karen Bass, bu sokağa çıkma yasağı kararını kamuoyuna duyurdu. Göçmen haklarını savunan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine, şehir merkezinde güvenliğin sağlanması amacıyla bu adımın atıldığı belirtiliyor.

ABD’DE OLAYLAR BÜYÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’taki Ulusal Muhafızlar’ın tehlike geçene kadar şehirde kalmaya devam edeceğini ifade ediyor. Oval Ofis’te İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile düzenlemiş olduğu etkinlikte Los Angeles’taki devam eden olaylara dair açıklamalarda bulundu. Trump, yönetim olarak olaylara müdahale edene kadar kent ve eyalet yönetimlerinin hiçbir şey yapmadığını savunuyor ve bölgedeki Demokrat yöneticileri suçluyor. Trump, “Los Angeles, biz oraya varana kadar kuşatma altındaydı. Polis bu durumu kontrol altına alamıyordu. Polis şefi üç gece önce bunu televizyonda söyledi. Ellerinden geleni yaptılar ama olaylarla baş edemiyorlardı. Eyalet yönetimi Ulusal Muhafızları çağırmadı, en sonunda biz onları gönderdik.” şeklinde konuştu.

ULUSAL MUHAFAZALARIN GÖREVİ

Kentte toplam 4 bini bulan Ulusal Muhafızların ne zaman ayrılacağıyla ilgili sorulara yanıt veren Trump, “Artık tehlike kalmayana kadar. Ne zaman tehlike kalmazsa o zaman ayrılırlar.” dedi. Kentteki yakıp yıkma olaylarının kendileri müdahale edene kadar sürdüğünü belirten Trump, “Eğer biz oraya destek göndermiş olmasaydık bugün Los Angeles yakılıp yıkılmış durumda olurdu. Los Angeles’taki şiddeti ben durdurdum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ocak ayında meydana gelen ve çok sayıda evin yandığı geniş çaplı yangılara atıfta bulunarak, o süreçte eyalet yönetiminin üzerine düşeni yapmadığını vurguladı ve gerekli suyun sağlanmasını kendisinin gerçekleştirdiğini belirtti. Trump, gösterilerin kısmen sakinleştiğini ancak güvenlik güçlerinin halen görev yapmaya devam edeceğini ifade etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI

Sokağa çıkma yasağının yerel saatte saat 20.00’da başlayıp, 06.00’ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi. ABD’nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam etmekte. Trump yönetimi, bu durum karşısında sert bir tepki göstermiş durumda.